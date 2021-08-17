Музей Победы расскажет жителям Челябинской области о подвигах фронтовых собак

Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на виртуальную экскурсию, посвященную Дню фронтовой собаки, которая состоится 19-го августа на сайте музея.

Во время онлайн-путешествия интернет-посетители «пройдут» по диорамному комплексу музея. Гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны. Это и санитары, и минеры, и разведчики, и связисты, и истребители танков, и даже десантники!

«Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с девятиметровой высоты», - отмечает экскурсовод Музея Победы Ксения Бабич.

Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев - количестве спасенных раненых, обезвреженных минах.

«Познакомятся» посетители и с легендарной Диной - первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания, и не менее знаменитым Мухтаром, участником Парада Победы.

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Для малышей подготовлены аудиопостановка и мастер-класс. Спектакль «По следам фронтовой собаки» расскажет малышам, как псы спасали раненых на поле боя, участвовали в рельсовой войне, помогали разведчикам, подрывали поезда, работали связистами, и о многом другом.

Во время мастер-класса дети сделают из пластилина четвероногих героев и узнают об их подвигах в годы войны.

Интернет-зрители также увидят сериал «Собаки Победы», посвященный подвигам кинологов и собак во время Великой Отечественной войны. В каждой серии рассказывается об определенной профессии собак и ее особенностях, а еще о том, как в военное время на фронте четвероногие были рядом с солдатами, о верности и преданности животных человеку, о том, как собаки мерзли, голодали, погибали – так же, как солдаты.

Сериал «Собаки Победы» адаптирован для глухих и слабослышащих зрителей киностудией «Жираф».

СПРАВКА

День фронтовой собаки празднуется по инициативе Музея Победы с 2017-го года. Этот день посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19-го августа 1943-го года совершила беспрецедентный подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес.

Собака была уже рядом с минёрами, когда прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва.

В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк - Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены десять вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».