Музыканты Alizbar & Ann'Sannat дают концерт в поддержку своего основателя

Завтра, 25 апреля, в 16.00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция концерта группы Ann'Sannat в поддержку Элизбара.
Элизбар (Эдуард Сиречь) - российско-венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы Ann'Sannat - почётный гость нашей рубрики «С добрым утром, Урал!»
Элизбар и его друзья-музыканты часто дают концерты на Урале, в частности, в Челябинске. И каждый раз - это сказка, волшебство, путешествие и пробуждение души, целительное и бережное.
Этой весной или к началу лета, не скрою, я ждала, как уверена, ждали и многие челябинцы, приезда Ann'Sannat во главе с Элизбаром, который стал нашей семье другом и учителем. Ждали музыкантов и в других городах страны. Но случилось так, что мастер заболел. Сейчас Элизбар восстанавливается после серьёзного заболевания.
«Друзья, мы надеемся, что в это воскресение мы вместе с вами объединимся в чудесном потоке концерта и дадим мощный толчок на выздоровление Элизбара! Мы хотим объединить в этот вечер как можно больше людей из разных городов и стран!» - обращаются ко всем нам музыканты Ann'Sannat.
Они подготовили обновленную музыкальную программу, в которой, наряду с любимыми композициями коллектива, будут и совершенно новые. Прозвучат кельтская арфа, ханги, поющие чаши, аррай-мбира, флейта, вибратоны, глокеншпиль, сказочный голос, обертональное пение, а также - харп-гитара и контрабас.
Творить сказку завтра будут:
- Александр Самодум - харп-гитара, гитара, флейта;
- Ирина Карасева - вокал, арфа, колокольчики, поющие чаши;
- Анна Батурова - ханг, глокеншпиль, арфа, вибратон, аррай-мбира;
- Андрей Самойлов - контрабас.
Стоимость трансляции 500 рублей.
Доступ к трансляции можно приобрести на сайте vk.cc/c1dFgI
(Надо выбрать билет на онлайн-трансляцию, вписать данные, почту и оплатить. В день концерта вам придет письмо со ссылкой и инструкцией о подключении).
Если хочется помочь Элизбару финансово, можно перевести деньги по реквизитам с пометкой "Выздоровления Элизбару":
(Батурова Анна, участник и менеджер Ann'Sannat)
- Альфабанк: +79856419296
- Paypal : alex_samodum@mail.ru
(Самодум Александр, музыкант Alizbar & Ann'Sannat)