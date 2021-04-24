Музыканты Alizbar & Ann'Sannat дают концерт в поддержку своего основателя

Завтра, 25 апреля, в 16.00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция концерта группы Ann'Sannat в поддержку Элизбара.

Элизбар (Эдуард Сиречь) - российско-венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы Ann'Sannat - почётный гость нашей рубрики «С добрым утром, Урал!»

Элизбар и его друзья-музыканты часто дают концерты на Урале, в частности, в Челябинске. И каждый раз - это сказка, волшебство, путешествие и пробуждение души, целительное и бережное.

Этой весной или к началу лета, не скрою, я ждала, как уверена, ждали и многие челябинцы, приезда Ann'Sannat во главе с Элизбаром, который стал нашей семье другом и учителем. Ждали музыкантов и в других городах страны. Но случилось так, что мастер заболел. Сейчас Элизбар восстанавливается после серьёзного заболевания.

«Друзья, мы надеемся, что в это воскресение мы вместе с вами объединимся в чудесном потоке концерта и дадим мощный толчок на выздоровление Элизбара! Мы хотим объединить в этот вечер как можно больше людей из разных городов и стран!» - обращаются ко всем нам музыканты Ann'Sannat.

Они подготовили обновленную музыкальную программу, в которой, наряду с любимыми композициями коллектива, будут и совершенно новые. Прозвучат кельтская арфа, ханги, поющие чаши, аррай-мбира, флейта, вибратоны, глокеншпиль, сказочный голос, обертональное пение, а также - харп-гитара и контрабас.

Творить сказку завтра будут:

Александр Самодум - харп-гитара, гитара, флейта;

Ирина Карасева - вокал, арфа, колокольчики, поющие чаши;

Анна Батурова - ханг, глокеншпиль, арфа, вибратон, аррай-мбира;

Андрей Самойлов - контрабас.

Стоимость трансляции 500 рублей.

Доступ к трансляции можно приобрести на сайте vk.cc/c1dFgI

(Надо выбрать билет на онлайн-трансляцию, вписать данные, почту и оплатить. В день концерта вам придет письмо со ссылкой и инструкцией о подключении).

Если хочется помочь Элизбару финансово, можно перевести деньги по реквизитам с пометкой "Выздоровления Элизбару":

Сбер: +79852041211

(Батурова Анна, участник и менеджер Ann'Sannat)

Альфабанк: +79856419296

Paypal : alex_samodum@mail.ru

(Самодум Александр, музыкант Alizbar & Ann'Sannat)