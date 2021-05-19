«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением

Челябинск ждет яркое и зрелищное событие: в пятницу, 21-го мая, на железнодорожный вокзал прибудет эшелон с очень интересным и богатыми содержимым.

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны, мы – армия народа» проводится в различных городах России в соответствии с решением министра обороны РФ от первого марта. В столице Южного Урала большой праздник – с демонстрацией военной техники и вооружения – будет проходить на станции «Челябинск-Главный» с десяти утра до двух часов дня.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, в составе агитационного поезда - и платформы с образцами военной техники, и вагон-музей, и вагон-сцена. На станциях, где поезд делает остановки (и Челябинск – не исключения), работают концертные бригады, медицинский кабинет, пункт отбора на военную службу по контракту, общественная приемная.

В акции 21-го мая планируется участие представителей регионального правительства Челябинской области и администрации Челябинска, командования воинских частей Челябинского гарнизона, военнослужащих гарнизона и членов их семей, ветеранов, участников движения «Юнармия», кадетов, школьников, представителей творческих коллективов и военного оркестра.

Откроет акцию торжественный митинг на железнодорожной станции. Также на вокзале пройдут различные военно-патриотические мероприятия.