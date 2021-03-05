СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте

В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью

Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели

«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта

Полицейские ГУ МВД области подготовили видеоролик, посвященный 8 Марта. В съемках приняли участие более 100 сотрудников Госавтоинспекции.

Основная идея ролика заключается в том, что, несмотря на трудную работу сотрудников полиции, они всегда стараются радовать своих женщин, будь это мама, жена или сестра.

«ГУ МВД России по Челябинской области поздравляет милых дам с наступающим Международным женским днем. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием», - говорится в сообщении пресс-службы.

Наслаждайтесь просмотром!