01.11.2023
Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
01.11.2023
Как получить водительские права в праздничные дни
01.11.2023
Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок
31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
27.10.2023
Глава СКР поставил на контроль проверку жалобы о крупной незаконной свалке в Челябинске
08.10.2023
В Челябинске отметили День рождения Президента России
06.10.2023
Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов
04.10.2023
Мэрия Челябинска ответила на обвинения Народного фронта по поводу провала дорожного нацпроекта
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023