На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора

Народный фронт заявил о том, что Карпов пруд в Челябинске, рядом с водозабором, заваливают строительным мусором. Об этом общественникам сообщили жители СНТ «Мичуринец».

Представители президентского движения отреагировали на сигнал и отправились на водоем, констатировав, что берег Карпова пруда в районе улицы Проходной, 10 действительно завален мусором. Активисты обнаружили здесь куски бетона, кирпичи, строительные смести.

По мнению Народного фронта, ситуация явно ненормальная. Налицо экологическое правонарушение.

«Мы обратились в прокуратуру, министерство экологии Челябинской области и в Росприроднадзор с просьбой принять меры реагирования по факту отсыпки береговой линии пруда строительным мусором с привлечением виновных лиц к установленной российским законодательством ответственности», - отметили в региональном отделении Народного фронта.