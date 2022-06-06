На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека

Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области и сопровождающие его родственники могут бесплатно пользоваться услугами такси. В течение 2022 года будут просубсидированы поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека.

Как сообщает минсоцрегиона, бесплатное такси доступно жителям четырех городов области - Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Озерска. Цель поездки не имеет значения.

Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны и лица, работавшие на ПВО в период ВОВ, а также сопровождающие их родственники.

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, осуществляющего сопровождение ветерана», - пояснили в министерстве. Данные о закрепленном за ветераном соцработнике можно уточнить в комплексных центрах социального обслуживания населения в этих четырех городах.

Программа бесплатных поездок на такси на ветеранов была запущена по инициативе организационного комитета «Наша Победа» Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо передать отделению пенсионного фонда России в регионе номер телефона ветерана или его официального представителя, по которому будет заказываться бесплатное такси. Они, в свою очередь, передадут этот номер органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран».

Минцифры РФ предоставит каждому работнику соцзащиты, закрепленному за ветераном, доступ к специальному личному кабинету. Там он будет создавать заявки на поездки с указанием маршрута следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя будет приходить подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.