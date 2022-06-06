06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
06.06.2022
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
06.06.2022
В Аргаяше задержана сотрудница банка
06.06.2022
На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров
06.06.2022
В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников
06.06.2022
Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
26.03.2021
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022