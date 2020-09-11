На челябинской Кировке создано новое пространство из террасной доски

На челябинской Кировке, где любят прогуляться многие жители и гости южноуральской столицы, продолжается благоустройство.

К настоящему моменту здесь готовы новое пространство из террасной доски (деревянный настил с камнями времени) и четыре велопарковки у основных перекрестков, где любители крутить педали могут оставить свой двухколесный транспорт.

Как рассказал в своем телеграм-канале заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, началось расширение приствольных лунок под кустарники – частью преображения Кировки является озеленение.

«На подходе – разработка стильных указателей с нумерацией домов и ввод удобной трамвайной остановки на улице Труда», - порадовал горожан Александр Егоров.

Напомним, в ближайшее время на Кировке будет открыт после реконструкции фонтан. В течение лета на пешеходной части улицы Кирова восстанавливали плиточное покрытие. Кроме того, здесь убрали большую часть торговых объектов, портивших облик знакового общественного пространства. В этом году на Кировке установят газетные киоски, где горожане смогут приобретать свежую прессу, и новую сцену.