На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели

На всем протяжении улицы Блюхера в Челябинске, ремонт которой ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», асфальт уложат до конца этой недели.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по поручению мэра Натальи Котовой ход работ на объекте проверили представители комитета дорожного хозяйства.

Проверяющие выявили недоработки по бордюрам и люкам. Все «косяки» подрядчик исправит также до конца текущей недели

В мэрии отметили, что, помимо замены полотна, подрядная организация восстанавливает тротуары и строит новые там, где их раньше не было.

В рамках ремонта было решено увеличить до 2,1 метра ширину тротуара от выезда из областной больницы до улицы Рылеева (такое решение принято в рамках проекта «Дорожный рывок», работы начались 24 июля). Кроме того, по направлению к АМЗ появились новые пешеходные дорожки, они обустроены вдоль лесного массива.

Разметку на Блюхера начнут наносить через две недели - таков технологический процесс.

Напомним, в рамках национального ремонт одной из самых загруженных магистралей - улицы Блюхера - ведется на участке от областной больницы до улицы Кузнецова.

Как ранее сообщали городские власти, для достижения баланса между пешеходной и дорожной частями улицы подрядчик приведет к нормативу полосы для движения автомобилей (без изменения их количества) и демонтирует выведенную из эксплуатации опору контактной сети троллейбусов.