03.08.2023
На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
На Зигальге будут изучать редких жужелиц
02.08.2023
Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»
02.08.2023
Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели
31.07.2023
В Челлябинске ограничат движение по улице Островского
16.07.2023
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
12.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023