На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области

Фура с пятнадцатью тоннами гуманитарного груза вчера, 18 декабря, выехала из Сосновского района (Челябинская область) на Донбасс. В ней – все необходимое для жителей Ясиноватой и воюющих земляков из Челябинской области: электростанции, печки, рации, бензопилы, комплекты зимней одежды и сапоги, специальные матрасы, аптечки…все перечислить просто невозможно.

Накануне Нового года на Донбасс доставят тысячу подарков, среди них – именные, которые приготовили семьи своим бойцам. Впереди фуры пошла легковая машина, ведет которую по традиции инициатор акции, депутат Законодательного Собрания от фракции СРЗП Владимир Бекишев и его напарник.

«Этот гуманитарный груз собирали буквально всем миром,- сказал накануне отъезда Владимир Петрович. - Жители Челябинска, Сосновского района, Коркино, Трехгорного, других городов и сел, коллективы предприятий, школ, наши большие друзья –общественная организация «Защитники Отечества» - помогали все. Самое активное участие в подготовке экспедиции приняли мои коллеги депутаты фракции СРЗП в Законодательном Собрании».

Члены экспедиции обязательно посетят детский сад №2 Ясиноватой, над которым справедливороссы взяли шефство, помогая в ремонте и покупке мебели.

В легковой машине Владимир Бекишев повез на Донбасс и специальный груз: по поручению председателя ЗСО Александра Лазарева он доставит девочке из Донецка скрипку. Это ее шар выбрал на елке желаний в Совете Федерации Александр Владимирович. Кроме того, председатель ЗСО передал в Ясиноватский музей плакетку-книгу с гербом и картой Челябинской области.