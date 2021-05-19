На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области

На текущей неделе города и районы Челябинской области начнут проводить торжественные мероприятия для выпускников –«Последние звонки».

«”Последние звонки” в Челябинской области будут массово проходить с 23 мая по 28 мая, - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова.- У каждой школы свой календарный график, плюс зависимость от проведения ЕГЭ и ОГЭ». Последние звонки пройдут в очном деловом режиме.

В ряде муниципалитетов «Последние звонки» прозвучат в школах уже в предстоящую пятницу, 21 мая.

«Праздник последнего звонка в образовательных учреждениях города Челябинска пройдет 21 и 22 мая, - рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования города Екатерина Самарина. - В основном, мероприятия пройдут в формате торжественных линеек на открытых площадках (на территории учреждения)».

В 2021 году в Челябинске 5702 выпускника 11 классов, 12 тысяч 357 – выпускников девятых классов.»

В пятницу пройдут «Последние звонки» и в школах Еткульского района. «21 мая в 13 образовательных организациях Еткульского района пройдут «Последние звонки 2021 года», - сообщает администрация района. - На церемонию прощания со школьными годами построятся 336 выпускника, из них: 241 девятиклассник и 95 одиннадцатиклассников». Традиционно «виновников» торжества поздравят директора школ, педагоги, классные руководители. Прозвучат слова благодарности от выпускников, напутствия – от родителей

Традиционно «Последние звонки» для выпускников проводятся 25 мая. В 2019 году «Последние звонки» в школах Челябинска проводились с 23 по 25 мая. В 2020 году впервые праздничное мероприятие прошло в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году ситуация по ковиду стабилизировалась, но еще остается ряд ограничений. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 праздники последнего звонка пройдут в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, «Последний звонок» массово стали отмечать в 70-е годы прошлого столетия, но эта традиция имеет намного более ранний год рождения. Её автор – краснодарский педагог-новатор Фёдор Брюховецкий, рассказали в минпросвещения РФ.