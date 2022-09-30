На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

В Челябинске по результатам мониторинга дорожной обстановки и в связи с обращениями жителей на перекрестке Карла Либкнехта и Свердловского проспекта отменили отдельную фазу левого поворота.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данное решение позволит снизить заторовые ситуации по проспекту на участке от Воровского до Сони Кривой.

На перекрестке уже разместили новые дорожные знаки, регулирующие движение по полосам. Водителям необходимо ориентироваться на них и сигнал светофора, где теперь отсутствует отдельная фаза левого поворота на улицу Карла Либкнехта в обоих направлениях. По Свердловскому проспекту со всех полос можно продолжать движение прямо, а поворот/разворот - выполнять только с крайних полос, убедившись в безопасности маневра.

Специалисты комитета дорожного хозяйства продолжат мониторинг пропускной способности данного перекрестка и, при необходимости, проведут дополнительную корректировку режима работы светофорного объекта, сообщили в администрации Челябинска.