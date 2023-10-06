На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги

Глава Челябинска Наталья Котова направила на обустройство дорог на двух кладбищах города - Митрофановском и Сухомесовском – более 16 миллионов рублей.

Работы по восстановлению проездов на кладбищах южноуральской столицы проводят впервые за много лет, отмечают в пресс-службе мэрии.

Дороги почти во всех кварталах старейшего кладбища Челябинска – Митрофановского – будут заасфальтированы.

На Сухомесовском, что в Ленинском районе, - отсыпаны.

Все работы исполнители завершат до конца осени этого года.