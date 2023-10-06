06.10.2023
В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта
06.10.2023
На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги
06.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)
06.10.2023
Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус
06.10.2023
В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»
06.10.2023
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
19.05.2022
На Митрофановском кладбище поставлен крест?
12.05.2022
Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023