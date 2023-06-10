На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»

Стела «Альбатрос» торжественно открыта на мысе озера Тургояк (Миасский городской округ, Челябинская область). Памятник – символ путешествий и преодолений. В церемонии приняли участие губернатор Алексей Текслер и прославленный путешественник Федор Конюхов.

«У нас регион, где живут замечательные люди. Я благодарен всем, кто сейчас находится здесь, за энтузиазм, за желание прославлять нашу страну, наш регион», – обратился к участникам мероприятия Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что южноуральцы гордятся своим земляком - Федором Филипповичем.

На на мысе озера Тургояке открыт арт-объект, связанный с его рекордами, с мысом Горн. Знак «Альбатрос» – точная копия знака на мысе Горн, памятника одинокому моряку с изображением странствующего альбатроса.

Лодки, на которых Федор Конюхов пересекал океаны, носят названия, связанные с Челябинской областью. Так весельная лодка, на которой Федор Конюхов в одиночку пересек Тихий океан, была названа именем одного из самых известных озер Южного Урала - Тургояк. На весельной лодке «УралАЗ» (названной в честь автозавода) Федор Конюхов переплыл Атлантический океан за 46 дней. Затем ее установили перед входом в часовню Николая Чудотворца, открытую на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» под Миассом.

Также сегодня состоялась презентация книги Оскара Конюхова «С отцом по всем океанам». Это дебютная работа автора. В ней он рассказывает о первом российском переходе через Атлантический океан на весельной лодке, о переходе через Тихий океан, кругосветном полете на воздушном шаре.

Напомним, с шестого по 10 июня на озере Тургояк проходила Всероссийская детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова». Она проводилась

В стартах приняли участие 160 спортсменов. Лучших яхтсменов определяли в классах «Оптимист» и «Кадет». Впервые в рамках Кубка путешественника Федора Конюхова участники в возрастной категории до 18 лет соревновались на яхтах «Ракета 270». Победителем в этой категории стал Сергей Мазаев из Снежинска (Челябинская область). Спортсмен все дни турнира удерживал лидерство.