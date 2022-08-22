22.08.2022
На месте будущего инклюзивного сквера в Челябинске начались земляные работы
22.08.2022
По факту гибели двух братьев в канализационном колодце в Увельском районе возбуждено уголовное дело
22.08.2022
В Челябинской области проходит бизнес-миссия с промышленниками ДНР
22.08.2022
Интернет-ресурсы для изучения бизнес английского
22.08.2022
На Парижском полумарафоне через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика
22.08.2022
По факту смертельного наезда пьяным водителем на девочку в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
На Парижском полумарафоне через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022