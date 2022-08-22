На Парижском полумарафоне через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика

«Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к проведению масштабного легкоатлетического забега − «Парижского полумарафона». Яркое спортивное мероприятие состоялось в субботу, 20-го августа, в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области.

Компания предоставила бесперебойный интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечила возможность телевизионной трансляции мероприятия.

Знаковое для региона спортивное мероприятие прошло в этом году в шестой раз - с участием почти двух тысяч бегунов из 24-х регионов России и Казахстана. Старт забега был дан неподалеку от вышки связи «Ростелекома», уменьшенной копии Эйфелевой башни в Париже.

«Через канал связи «Ростелекома» во время проведения полумарафона было передано около 100 ТБ трафика, что эквивалентно 25 000 фильмам в HD-качестве. Также было совершено более 1 200 подключений к нашим точкам Wi-Fi-доступа. Максимальное количество пользователей, которые одномоментно подключались к сети Wi-Fi, составило 176 человек», - рассказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Во время спортивного мероприятия в полевых условиях специалисты «Ростелекома» провели мастер-класс по сваре оптического волокна. В нем приняла участие Евгения Зинурова − посол ГТО, МСМК по легкой атлетике, двукратная рекордсменка мира и Европы. Титулованная легкоатлекта научилась ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля и сварила ожерелье из оптоволокна.

Она призналась, что сложнее всего ей было понять на техническом языке то, что от нее требовалось.

«Это очень ювелирная работа. Когда специалист «Ростелекома» мне перевел то, что нужно сделать, на наш женский, бытовой уровень, все сразу встало на свои места. Сначала «свариваем», потом «запекаем». Все понятно», - отметила Евгения Зинурова.

Напомним, для проведения «Парижского полумарафона» специалисты связи «Ростелекома» построили оптический канал со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для организаторов было установлено 12 точек доступа в сеть по Wi-FI в зонах старта и финиша, у главной сцены, а также в местах торговли и питания. Беспроводной интернет работал в оргкомитете, пресс-центре и гардеробе спортсменов, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».