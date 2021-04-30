На Пасху южноуральцам покажут «Рай»

В Светлую Пасху, второго мая, жители Челябинской области смогут посмотреть трогательный спектакль «Рай».

Постановка православного молодёжного театра «Белая птица» уже полюбилась зрителям.

Как сообщают в пресс-службе Челябинской епархии, спектакль поставлен по пьесе молодого екатеринбургского драматурга Евгении Киселевой.

Главные действующие лица – учительница математики и её нерадивый ученик.

«Белая птица» действует при Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска с 2005 года. Юные актеры не раз получали дипломы и занимали призовые места на всероссийских и международных фестивалях. До пандемии театр выходил на площадку более 50 раз в год. Коллектив возглавляет режиссер Марина Глейх и худрук Елена Садовникова.

Начало спектакля – 11 часов. Адрес епархиального управления: Кыштымская, 34. Входить через территорию кафедрального собора.