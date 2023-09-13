На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера

Челябинские мастера подарили вторую жизнь шести «Уралам», которые бойцы получили накануне, 12 сентября, прямо на Мамаевом кургане в Волгоградской области.

Об этом событии рассказывает Народный фронт, отмечая, что история у этих машин необычная.

«Списанные, они попали в руки челябинских мастеров. Те их не просто отремонтировали, а апгрейдили так, что машины своим ходом идут без единого нарекания с востока на юг. «Чудеса!» – скажете вы. И будете правы! В этой истории сложилось все: московские бойцы обратились с просьбой о помощи к гроссмейстеру Сергею Карякину. Гроссмейстер нашел возможность им помочь, привлек Народный фронт и администрацию Собянина. Челябинские мастера отработали с машинами на ура», - отмечают в Народном фронте и добавляют, что перегон авто на передовую происходит без огрехов.

Как рассказал военнослужащий, водитель одного из «Уралов» (данные примерно на три часа дня), автомобили успешно прошли более полутора километров. На тот момент оставалось еще 800.

«Себе такую хочу!» – отмечает военный.

«Ну а мы говорим большое СПАСИБО каждому сопричастному! Вместе мы творим чудеса в помощь нашим парням на передовой!» - подчеркивают в Народном фронте.