На перекрестке Металлургического района ограничили движение

В Металлургическом районе Челябинска ограничили движение на пересечении улиц Дегтярева и 60-летия Октября.

Отметим, речь идет о закрытии для транспорта второй полосы при движении в сторону улицы Румянцева

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, данная мера введена в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Движение возобновится после 24 сентября.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.