На перекрестке проспекта Ленина и Артиллерийской в Челябинске вырастет современный ЖК

В Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, на месте бывшего кафе «Ной», появится современный жилой комплекс, который станет украшением центра города.

Об этом сегодня, 27 апреля, в своем телеграм-канале рассказала глава города Наталья Котова, отметив, что появление ЖК станет еще одним примером реализации в столице Южного Урала механизма комплексного развития территории.

«Компания «Голос. Девелопмент» сегодня презентовала проект застройки. Архитектура домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле так называемого «сталинского ампира». По окончании реализации данного проекта мы получим благоустроенную пешеходную связь по левой стороне проспекта Ленина от Тракторозаводского района до парка Гагарина», - сообщила Наталья Котова.