На победу в XIV Премии «Андрюша-2023» претендуют почти 3000 детей Южного Урала

Завершился прием заявок на конкурс Главной детской Премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2023» . На победу в XIV Премии претендуют почти 3000 детей из 59 городов и сел южного Урала.

В этом году на конкурс Главной детской Премии «Андрюша-2023» зарегистрировано почти на 30% больше заявок от солистов и коллективов по сравнению с прошлым циклом – 538. Более четверти - от номинантов, ранее участвовавших в конкурсе. Всего на Премию заявилось 2906 человек из 59 населенных пунктов региона. Победителей будут чествовать 20 апреля в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки в Челябинске во время грандиозного шоу – благотворительного Гала-концерта с участием около тысячи талантливых детей и звезд.

Традиционно самыми популярными номинациями являются "Изобразительное искусство" (27%), "Актерское мастерство" (21%), "Эстрадный вокал" (19%). Для художников в этом году была предложена тема основной конкурсной работы «Моя Россия – моя страна». Ребята в своих картинах рассказывали о родине, раскрывали ее красоту и уникальность. Несмотря на региональный статус конкурса, заявки от желающих поступили даже из Татарстана и Москвы. Более 300 педагогов приняли участие в подготовке ребят к конкурсу.

«Я очень рада, что с каждым годом наш конкурс развивается и масштабируется - регистрируется все большее количество новичков, все обширнее становится география проекта. Так, в этом году почти четверть новых заявок поступила в оргкомитет после организованного нами второго Форума педагогов дополнительного образования Челябинской области. В 2-х дневном Форуме бесплатно приняли участие более 800 педагогов творческих направлений из 60 населенных пунктов области. Участие для них было бесплатным. С нетерпением ждем новых талантливых звездочек и педагогов в большую дружную семью «Андрюши»!- рассказала основатель и директор фонда Юлия Жаботинская.

На данном этапе все заявки проверены на техническое соответствие условиям конкурса и готовятся к передаче авторитетному жюри Премии – деятелям культуры и искусства федерального масштаба из Москвы и Санкт-Петербурга под председательством народного артиста России Андриса Лиепы.

Для масштабного благотворительного Гала-концерта готовятся уникальные высокохудожественные танцевальные и вокальные номера, мультимедийное и лазерное шоу. В торжественной церемонии награждения лауреатов и концерте примут участие дети-победители Премии разных лет, а также друзья фонда - артисты из Москвы.

20 апреля за ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции на канале генерального телевизионного партнера «ОТВ», а также в интернете по всему миру. В прошлом году Гала-концерт Премии "Андрюша" в прямом эфире на областном телевидении и в интернете посмотрело более 350 тысяч человек, в 2020 году Детский фонд «Андрюша» удостоен Высшей общественной награды г. Челябинска – Премии «Признание» в номинации «Лучший социально значимый проект».