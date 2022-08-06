На «Путинский» пляж пришла полиция

На пляже в Ленинском районе Челябинска, который называют в народе «Путинский», нет ни буйков, ни спасателей и купаться там запрещено. Но он так и манит отдыхающих под градусом горожан. Гуляки, распивающие на песочке спиртные напитки, досаждают местным жителям, от них нет ни сна, но покоя. После многочисленных жалоб эта территория была включена в маршруты патрулирования совместных групп народных дружинников и работников полиции с пятницы по воскресенье в вечернее время. В рейд со стражами порядка отправилась и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ»

Пятница. Вечер. Десант полицейских с народными дружинниками высаживается на так называемом «Путинском» пляже, расположенном рядом с медцентром ЧТПЗ. Свое название в народе он получил в далеком 2010 году после визита в областной центр главы государства.

Сейчас этот пляж находится в частной собственности и от былого комфорта не осталось и следа. Купаться здесь запрещено, везде установлены соответствующие аншлаги. Но для одних горожан он является излюбленным местом отдыха, а для других местом для распития спиртного, а еще для кого-то настоящей головной болью.

К появившимся стражам порядка тут же обращаются представительницы владельца пляжа. Просят участкового на всякий случай оставить им его номер сотового. Это и понятно, здесь очень часто неспокойно из-за пьяных компаний.

- Если что-то противозаконное будет происходить, мы сможем к вам обратиться? – спрашивают женщины.

- Конечно, звоните в людей время, - отвечает старший участковый уполномоченный Вячеслав Салихов.



Обход пляжа полицейские начинают с оборудованных зон для отдыха. Здесь установлены деревянные навесы, скамейки и столики. Есть мангальная зона. Все места заняты. Спиртные напитки, которые в изобилии были на столах, при появлении людей в форме мгновенно испаряются. Все ответы отдыхающих, как под копирку:

- Мы сок пьем, спиртного нет.

- Мы тоже просто пришли посидеть, ничего не нарушаем.

- Вот компанией отмечаем День железнодорожников. У нас только минералка.

Но от зоркого взгляда полицейских ничего не ускользнет, они прекрасно видят, как в спешке прячутся бутылки, как спиртное из наполненных уже стаканов выливается в песок. Участковый напоминает горожанам об ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

«За распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрено наказание в соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей. Имейте ввиду и не нарушайте закон», - говорит старший участковый уполномоченный Вячеслав Салихов.



На самом пляже возле воды также очень много отдыхающих. Участковый напоминает им, что купаться здесь запрещено.

«Здесь нельзя купаться. Берег не подготовлен, вода не соответствует нормам. Неподалеку есть муниципальный оборудованный пляж. Там дежурят спасатели и безопасно», - говорит страж порядка.

А некоторые отдыхающие не думают не только о своей безопасности, но и о безопасности своих детей. Маленькую девочку в десяти метрах от берега замечают полицейские. Она в воде одна. Родителей ребенка стражи порядка находят в считанные секунды. Мама тут же забирает свое чадо из озера.

«Смотрите внимательно за ребенком, не оставляйте его без присмотра. Помните, что дети тонут практически молча. И напоминаю, что купаться на этом пляже запрещено», - говорит участковый Салихов.

Не только детей нельзя оставлять без присмотра на этом пляже, но и личные вещи, чтобы не стать жертвой мелкого воришки.

«Я сегодня одного вора поймал. Он схватил чужие вещи и побежал, а я за ним через забор. Так что я сегодня – герой пляжа», - хвастается полицейским один из отдыхающих.

Рейд по пляжу проходит мирно, компании, которые распивали спиртное, быстро его прячут. Все-таки присутствие людей в форме действует на них отрезвляюще. Только не на одну компанию. Невооруженным взглядом видно, что парни уже достаточно выпили. Из пакетов торчат огромные бутылки и смелость прет наружу. Они начинают «быковать», один из парней показывает неприличные жесты в сторону окружающих. Он отказывается предъявлять документы, хамит. Но спесь снята очень быстро.

«Вы сейчас будете привлечены к ответственности за неисполнение законного требования сотрудников полиции», - уведомляют буяна.

Парня «пробивают» по базе данных, а в это время компания его друзей моментально трезвеет. Перспектива провести вечер в отделе полиции явно не входила в их планы. Они успокаивают парня и просят участкового не привлекать его, а обойтись только профилактической беседой.

«Не надо его наказывать, мы все поняли, мы уже уходим и больше так не будем», - обещают парни.

Это им повезло. Если бы они продолжили конфликтовать с полицейскими и дальше, то без протокола тут бы не обошлось. Кстати, вот как раз для подобных ситуаций в профилактические рейды с сотрудниками полиции и выходят представители добровольных народных дружин. Они занимаются этим в свободное от работы время и получают за это деньги – 200 рублей в час.

«Очень ценная помощь добровольных дружинников. Они очень часто выступают свидетелями противоправных деяний, понятыми», - говорит старший участковый уполномоченный Вячеслав Салихов.

Напомним, в начале этой недели врио начальника управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин обратился к главам районов с просьбой активизировать работу по привлечению народных дружин к охране общественного порядка.

Добавим, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении ста миллионов рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.

Но в рейде по «Путинском пляжу» на этот раз помощь добровольных дружинников, к счастью, не понадобилась. И десант стражей порядка отправляется дальше охранять общественный порядок в Ленинском районе Челябинска. Кстати, на выходе с пляжа их провожает «капитан» (по крайней мере так представился мужчина в морской фуражке и даже с удостоверением) со словами: «Несите службу! Будьте спокойны. Я тут пригляжу за порядком!».

Для справки:

В черте города расположено 18 оборудованных пляжей, которые отвечают всем нормам безопасности, на трех из них запрещено купаться. На всех работают матросы-спасатели. Со списком пляжей можно ознакомиться здесь.