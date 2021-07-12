На сегодня 295 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, написали заявление на выплату помощи

В настоящий момент 295 жителей поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье имущество и жилье пострадали от ландшафтных пожаров, написали заявления на выплату единовременной материальной помощи на неотложные нужды. Ее размер равен 10 тысяч рублей.

«В выходные мы приняли 184 заявления от пострадавших при пожарах в поселках Джабык и Запасное, Всем уже перечислены деньги на счета. Сегодня мы получили еще 111 заявлений», - сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Для получения единовременной помощи нужно предоставить только паспорт и номер счета. В случаях утери документов и необходимости их восстановления подключаются сотрудники правоохранительных органов.

Тем, кто подал заявление, но не имеет счета, сотрудники Сбербанка, которые также выехали в Джабык и Запасное, помогут с оформлением всех необходимых документов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, жителям поселков, кто в результате пожаров утратил имущество частично, будет выплачено по 50 тысяч рублей. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тысяч рублей. Выплаты предоставляются из расчета на каждого члена семьи.

В настоящий момент на этот вид помощи написали заявления 13 человек. «Финансовая помощь будет предоставлена тем, кто зарегистрирован и проживает в поселках Джабык и Запасное и чье имущество было утрачено полностью или частично в результате пожара», - уточнила Буторина.

Для получения матпомощи по частичной утере имущества необходимо предоставить заявление, паспорт и номер счета. «Степень утраты имущества будет определяться на основании актов обследования, которые составили сотрудники соцзащиты. Заявления будут оперативно обрабатываться ежедневно», – подчеркнула министр.

В настоящий момент в поселках Джабык и Запасное работает министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Сотрудники минсоца совместно с администрацией Карталинского района ведут прием граждан.

Открыта горячая линия 8 (35133) 5-59-91 по вопросам оказания материальной помощи пострадавшим.

Также по вопросам оказания материальной помощи можно обратиться непосредственно в управление социальной защиты в Карталах, поскольку некоторые семьи временно разместились у родственников в близлежащих населенных пунктах.

Жителям поселков Джабык и Запасное, пострадавших от пожаров, помогут собрать уцелевшие вещи. После этого подрядчик приступит к расчистке территории и подготовке ее к новой застройке.

Площадка для складирования отходов после пожара, подготовлена. Работа по ликвидации последствий пожаров будет согласована с собственниками.