На северо-западе Челябинска отключат светофоры

В Челябинске завтра, 20 августа, с восьми утра до часу дня планируется отключение светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Краснознаменной.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, отключение связано с работами на электросетях.

Кроме того, АО «СМЭУ» будут отключены светофоры на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Краснознаменной (с 9 утра до окончания работ) и Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев (с 9.30 до окончания работ).