23.09.2022
На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда
23.09.2022
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
23.09.2022
ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса
23.09.2022
ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки
23.09.2022
«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит
23.09.2022
Вандалы испортили железнодорожный мост
На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда
27.07.2022
Общественная палата Челябинской области берет на контроль расширение улицы Худякова
27.07.2022
Челябинский депутат выяснила: еще 20 лет назад специалисты советовали не использовать плотину как дорогу, а строить мост
30.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
23.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022