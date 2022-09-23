На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда

В Челябинске прорабатывают вопрос установки системы фотофиксации нарушений при проезде через плотину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время здесь работают сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Расставив посты, они контролируют дорожную обстановку в целях недопущения проезда крупногабаритного транспорта и нарушений правил дорожного движения.

Как напомнили в пресс-службе администрации города, в Челябинске проезд крупногабаритного транспорта свыше трех с половиной тонн через гидротехническое сооружение Шершневского гидроузла запрещен – ездить здесь можно только общественному транспорту.

По улице Худякова - на участке от улицы Воровского до Гостевой - установлены соответствующие дорожные знаки, отметили в пресс-службе администрации города.

Доступный маршрут объезда для грузового транспорта выглядит так: улица Блюхера - Свердловский проспект - проспект Победы - улица Чичерина - улица Братьев Кашириных - улица Гостевая.