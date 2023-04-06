На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей

На спортивно-досуговой площадке в челябинском микрорайоне Чурилово появятся новые силовые тренажеры и карусели для малышей.

Торги на приобретение современного спортивного оборудования для занятий спортом под открытым небом объявил Центр поддержки молодежных инициатив Челябинска, директор которого Татьяна Бодрова назвала закупку качественного и современного спортивного оборудования очень важной для популяризации спорта и здорового образа жизни в целом.

Все оборудование к июню 2023 года разместят для жителей микрорайона на территории площадки «АльтерСпорт» по улице Зальцмана, 14-А.

Отметим, заявки на участие в аукционе на поставку тренажеров принимаются до десятого апреля. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 495 тысяч 427 рублей. Планируется установить под открытым небом тренажеры «Гребля» (для тренировки мышц рук и спины), «Тяга верхняя» (для тренировки мышц груди и трицепсов), «Жим от груди» (также для тренировки мышц груди и трицепсов), «Жим к груди» (для тренировки мышц груди, брюшного пресса и бицепсов рук), «Жим ногами» (для тренировки мышц груди и плеч) и «Эллиптический» (для тренировки мышц ног и рук, для развития координации движений).

Подача заявок на участие в аукционе на поставку карусели для детей от трех лет завершится завтра, седьмого апреля. Начальная цена составляет 102 тысячи 858 рублей.