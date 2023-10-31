На станцию Троицк поступил новый модуль пожаротушения

На станцию Троицк в Челябинской области поступил новый модуль пожаротушения.

Как отмечают в пресс-службе ЮУЖД, модуль предназначен для размещения работников дежурного караула, пожарной техники, пожарного и специального аварийно-спасательного оборудования, аппаратуры освещения, связи и спутниковой навигации, средств пожаротушения и другого оборудования.

Также в нем предусмотрено место для отдыха и помещение для проведения инструктажа и технической учебы работников дежурного караула.

Модуль пожаротушения применяется в составе пожарного поезда совместно с двумя цистернами-водохранилищами для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на железнодорожных объектах и транспорте, а также для проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Запас воды в пожарном поезде станции Троицк составляет 140 кубометров, запас пенообразователя – пять тонн. Всего на ключевых станциях Южно-Уральской магистрали дислоцировано 13 пожарных поездов, в которых трудятся более 300 человек. Готовность поездов к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет от 15 до 30 минут после получения приказа.

С начала 2023 года пожарные поезда Южно-Уральской магистрали совершили 77 выездов для тушения возгораний в населенных пунктах и полосе отвода железной дороги, оказания помощи МЧС России и ликвидации аварийных ситуаций.