31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
31.10.2023
В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
На станцию Троицк поступил новый модуль пожаротушения
28.10.2023
Сошедшие с рельсов вагоны и пути в Шершнях, на которых произошел сход, не относятся к РЖД
25.10.2023
В ноябре назначены дополнительные поезда из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург
20.10.2023
«Поезд знаний» на станциях Карталы и Магнитогорск посетили 165 школьников
19.10.2023
В ЮУЖД прокомментировали происшествие с застрявшим на рельсах квадроциклом
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023