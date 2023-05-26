На Таганае по-прежнему закрыты все бесплатные стоянки

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) по-прежнему закрыты все бесплатные стоянки.

Ночевки разрешены только в приютах, но даже там туристам не рекомендуют разводить костры – лучше брать с собой в поход горелки.

Напомним, данная мера была введена на особо охраняемой природной территории 12 апреля в связи с введенным на Южном Урале особым противопожарным режимом, который сегодня продолжает действовать в регионе.

«Таганай», конечно, открыт для посещения, однако в нацпарке призывают каждого гостя соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем.

«Откажитесь от курения на тропах и стоянках – вы и не заметите, как в сухую траву полетит искра, которая может превратиться в большой пожар. Помните: девять из десяти лесных пожаров начинаются по вине человека. Убедитесь, что этот человек – не вы», - отмечают в НП «Таганай».

Напомним, другой нацпарк Челябинской области, «Зигальга», в первой декаде мая серьезно пострадал от пожара, начавшегося, предположительно, по вине сплавщиков, не затушивших должным образом костер на берегу реки Юрюзань. В результате ЧП сгорело тысяча 24 гектара леса, с огненной стихией десятки людей сражались долгие пять суток.