На территории Челябинской области начался нерестовый период. Он важен для сохранения популяции рыб и их дальнейшего размножения и в это время законодательством установлен ряд ограничений для некоторых видов деятельности как непосредственно по добыче рыбных ресурсов, так и для смежных сфер деятельности.

Как сообщили в минэкологии региона, в нерестовый период запрещается добыча всех видов водных биоресурсов:

– с 25 апреля по пятое июня на трех водоемах региона: озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах;

– с пятого мая по 15 июня – на всех водоемах рыбохозяйственного значения области;

– в течение всего года – в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах.

В данные периоды запрещается промышленное рыболовство, а любительское осуществляется только с берега без применения плавучих средств. Запретные для добычи виды водных биоресурсов: стерлядь, хариус, таймень, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа).

Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность.