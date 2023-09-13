13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
13.09.2023
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
13.09.2023
Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
13.09.2023
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
На трассе М-5 в Ашинском районе 14 сентября ограничат движение
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023