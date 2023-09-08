08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
08.09.2023
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
08.09.2023
На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера
08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера
09.08.2023
В летней конной школе Челябинска пройдут показательные выступления
15.03.2011
Челябинский «Рифей» принимает первенство по конному спорту
28.02.2011
В «Рифее» завершились открытый чемпионат и первенство УрФо по троеборью
25.02.2011
Челябинский «Рифей» принял открытый чемпионат и первенство УрФО по троеборью
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023