На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера

В Троицке 16 сентября пройдут межрегиональные конноспортивные соревнования на Кубок губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Скачки состоятся по распоряжению главы региона, организаторами выступают Троицкий центр по развитию коневодства и областной минсельхоз.

В стартах на Троицком ипподроме (всего будет десять заездов) примут участие около ста лошадей рысистых пород, в том числе орловской, и полукровок. Также состоится традиционный заезд «аламан-байга». За победу в соревнованиях будут сражаться владельцы лошадей из Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, республики Башкортостан.

Наградами для конников станут Кубок губернатора Челябинской области, призы регионального минсельхоза, глав Троицка и Троицкого муниципального района.

Как сообщил директор Троицкого центра по развитию коневодства Сейран Гогорян, ипподром уже готовят к соревнованиям, в день скачек здесь развернется сельскохозяйственная выставка, которую организует управление культуры администрации Троицка.

Руководители муниципальных районов Челябинской области будут представлять свои территории в формате выставочно-ярмарочной экспозиции, где будет выставлена продукция сельского хозяйства. Также в программе праздника – выступления национальных фольклорных ансамблей и коллективов народного творчества.

Мероприятие начнется в десять утра, завершится – в 17 часов, сообщает пресс-центр регионального министерства сельского хозяйства.