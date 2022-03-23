На Украине приостановили деятельность оппозиционных партий

На Украине на время военного положения приостановили деятельность 11 политических партий. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны, учитывая «связи некоторых политических структур» с Россией. Об этом сообщил в своём Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский, передаёт РБК.

Решение коснулось следующих партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Комментируя приостановку деятельности этих политических сил, Владимир Зеленский заявил, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жёсткий ответ».

Отметим, что лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук подозревается в госизмене. По версии обвинения, депутат передавал данные о местоположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины» однопартийцу Тарасу Козаку, находившемуся на тот момент в России. Также, как утверждает следствие, Медведчук создал организацию, которая собирала информацию об украинцах, вербовала их и распространяла пророссийскую пропаганду. Помимо этого, политику предъявили обвинение в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. В ОПЗЖ уголовные дела против Медведчука считают «расправой над политическими противниками».

27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал, спустя некоторое время Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал его.