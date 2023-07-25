На улицах Челябинска появилась «вафельница». Для чего?

Впервые на улицах Челябинске появилась необычная желтая разметка, которую называют «вафельница». Жители задаются вопросом, а для чего она нужна? В миндортранса пояснили, она должна помочь предотвратить заторы в областном центре.

Разметка 1.26 – «вафельница» желтого цвета - появилась на пересечении улиц Ленина и Российской. Она запрещает выезд на перекресток, если впереди образовался затор.

«”Вафельница”обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами», - пояснили в министерстве.

Чуть позже на перекрестке с «вафельницей» будут установлены камеры. Но сначала водителям дадут время, чтобы привыкнуть к новым правилам движения.