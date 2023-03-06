А на входе нас встречал гусар: в Курчатовском районе оригинально поздравили женщин с 8 марта

В преддверии Международного женского дня в администрации Курчатовского района Челябинска торжественно поздравили прекрасных представительниц медицинских и образовательных учреждений, социальной защиты, общественных организаций, правоохранительных органов и предприятий. Праздничное событие не обошлось без приятных сюрпризов.

«Рад в этот весенний день видеть вас – лучезарных, ярких, красивых, самых необходимых. Вы начало начал, без вас ничего не будет! Мужчинам нужно не только сегодня, но и каждый день говорить огромное спасибо за ваши улыбки, за то, что вы есть, и за ваши к нам порой претензии. Мужчина вряд ли куда-то двинется, если женщина не скажет, куда! Мира, счастья и благополучия», – обратился к гостьям исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин.

«От имени Совета депутатов района, в котором 23 мужчины и всего две женщины, поздравляем вас с весенним праздником – самым замечательным и позитивным. Он несет только тепло и добро. Хотелось бы пожелать мира, счастья и чтобы мы жили спокойно, воспитывали детей и занимались своим любимым делом. Мы сильные и прекрасные!», – сказала председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова.

Отметим, торжественные приемы по случаю профессиональных (и не только) праздников проходят в администрации ежегодно. Каждый раз организаторы стараются придумать что-то новое, запоминающееся.

В этом году погрузиться в праздничную атмосферу милым дамам помогал галантный гусар у входа. Он дарил тюльпаны, развешивал верхнюю одежду и, конечно же, фотографировался со всеми виновницами торжества.

На сцене для прекрасных зрительниц выступали детский коллектив Челябинской области, студия эстрадного вокала «Мечта», заслуженный артист России Вячеслав Усольцев, Алексей Чубаев и София Любина из спортивной школы «Факел», Николай и Яна Игнатьевы, Яна Соколова и Егор Яровой из детской школы искусств №9, а также Татьяна Хмельцова.

По словам начальника отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгения Макарова, задача администрации – удивлять. Судя по отзывам приглашенных женщин, все снова удалось.

«Я в таком восторге! Все чудесно – прекрасные репертуар, шикарные голоса. Мы всем залом подпевали и хлопали. До сих пор ладошки горят!», – отметила заведующая библиотекой №26 им. Л.К. Татьяничевой Евгения Набиева.

«Концерты в администрации района всегда проходят на высоте. Коллективы подобраны идеально. Я получила большое эстетическое удовольствие», – сказала завотделением по работе с обращениями граждан поликлиники №5 Елена Юнусова.

«Не могу сказать, что именно понравилось на приеме. Все! Очень вдохновилась. А теперь будем готовиться к празднованию в нашем детском садике», – поделилась эмоциями заведующая детским садом № 483, почетный гражданин Курчатовского района Евгения Кудрявцева.

После концерта подарки дарить не перестали. Каждой гостье вручили пледы для пикника.