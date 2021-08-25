25.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2021
В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач
25.08.2021
Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного
25.08.2021
В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку
25.08.2021
Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
25.08.2021
Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким
На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
25.08.2021
ЮУЖД напомнила челябинским водителям правила пересечения железнодорожных переездов
20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
05.08.2021
В 1 полугодии ЮУЖД повысила производительность труда и выполнила все соцобязательства
03.08.2021
Пассажиропоток на ЮУЖД в июле вырос на 23,2%
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021