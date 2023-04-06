На всероссийском форуме в Челябинске «Ростелеком» покажет искусственный интеллект в деле

На всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске «Ростелеком» представит инновационные цифровые сервисы для государства и бизнеса.

Форум будет проходить с 27 по 28 апреля на площадке отеля «Radisson Blu» на улице Труда, 179. Национальный провайдер вновь выступит генеральным партнером мероприятия. Эксперты компании примут участие в круглых столах и панельных дискуссиях деловой части форума.

На стенде «Ростелекома» будут представлены проекты для создания интеллектуальной транспортной системы, безопасной и комфортной городской среды, решения по информационной безопасности и инновационные разработки для бизнеса.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов отмечает, что компания оказывает современные телекоммуникационные услуги для государства, бизнеса и жителей Челябинской области.

«Например, посты весогабаритного контроля на автотрассах помогают контролировать параметры большегрузов и сохранность дорожного покрытия. Умные каски фиксируют передвижение сотрудников предприятия и соблюдение ими техники безопасности», - рассказал Евгений Макагонов.

По его словам, применение инновационных технологий на производстве и в жизни стало возможным благодаря цифровизации региона. На Южном Урале специалисты «Ростелекома» создали масштабную инфраструктуру, организовав в городах и поселках около 15 тысяч километров линий связи.

«Длины нашего оптического кабеля хватит, чтобы пять раз охватить периметр границ Челябинской области», - подчеркнул Евгений Макагонов.

В деловой части форума спикеры «Ростелекома» расскажут про актуальные киберугрозы, возможности искусственного интеллекта для анализа медицинских исследований с целью ранней диагностики рака, презентуют платформу экологических решений и цифровые сервисы контроля вывоза отходов.

Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в 11-й раз. Организаторы − Минцифры России и региона при поддержке правительства Челябинской области, Центра развития цифровых технологий, АНО «Лаборатория цифровой трансформации».