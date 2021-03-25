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На выезде из Челябинска выставлены автоматчики

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На выезде из Челябинска выставлены автоматчики

Сегодня, 25 марта, силовики пepeкрыли полностью дорогу на выезде из Челябинска в сторону Копейска (Челябинская область.), пропускали только рейсовые автобусы, автомобили разворачивали.

Пpecc-секpeтарь ОФПС №6 Юлия Шубина пояснила, что недалеко от колонии №6 проходят учения, для которых потребовалось перекрыть проезжую часть. Волноваться не стоит, никакой чрезвычайной ситуации не имеет место быть. Скоро проезжую часть откроют, и копейчане смогут проехать в нужном направлении.

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области призвали не паниковать. На данном участке проходят командно-штабные учения.