Сегодня, 25 марта, силовики пepeкрыли полностью дорогу на выезде из Челябинска в сторону Копейска (Челябинская область.), пропускали только рейсовые автобусы, автомобили разворачивали.
Пpecc-секpeтарь ОФПС №6 Юлия Шубина пояснила, что недалеко от колонии №6 проходят учения, для которых потребовалось перекрыть проезжую часть. Волноваться не стоит, никакой чрезвычайной ситуации не имеет место быть. Скоро проезжую часть откроют, и копейчане смогут проехать в нужном направлении.
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области призвали не паниковать. На данном участке проходят командно-штабные учения.