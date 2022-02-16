16.02.2022
На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи
16.02.2022
В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев
16.02.2022
В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов
16.02.2022
В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой
16.02.2022
Больше половины преступлений, совершенных в Челябинске в 2021 году, осталось нераскрытыми
16.02.2022
НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов
На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи
15.02.2022
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к несчастному случаю в Челябинской области в январе
02.02.2022
Купейные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать в составе фирменного поезда «Южный Урал»
26.01.2022
Четвертый квартал 2021 года стал безаварийным на железнодорожных переездах ЮУЖД
26.01.2022
Около 22 миллиардов рублей направлено на развитие ЮУЖД в 2021 году
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022