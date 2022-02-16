На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи 

На Южно-Уральской магистрали запущен пилотный проект по организации колл-центра на базе Челябинского регионального центра связи. Во время пандемии пожилые люди в группе риска. Именно поэтому ЮУЖД уделяет ветеранам самое пристальное внимание, заботится, чтобы у них было все необходимое.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, теперь получить помощь стало проще - достаточно лишь позвонить по номеру колл-центра. После обработки заявок операторами, данные передаются в волонтерский координационный штаб ЮУЖД.

С начала пандемии волонтёры выполнили более 1100 заявок. Наиболее частые – на приобретение продуктов, лекарств, оказание бытовой помощи. Например, сейчас в зимнее время, особо актуален запрос «почистить снег».

Также операторы колл-центра могут подсказать телефоны Советов ветеранов, горячих линий железнодорожных поликлиник, если нужна психологическая помощь – перенаправят на горячую линию «МыВместе».

Всего на полигоне ЮУЖД с начала пандемии функционируют восемь штабов по оказанию адресной помощи неработающим пенсионерам.

ФОТО: ЮУЖД