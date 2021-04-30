На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»

С третьего мая по третье июня на ЮУЖД пройдет профилактическая акция «Дорога железная – не для игры». В ходе акции будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, железнодорожники проведут в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия, расскажут о правилах поведения на платформах при посадке в поезд и об опасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре в не предназначенных для этого местах. Особое внимание уделят школам, расположенным в районах, где проходят железнодорожные пути, а также тем учебным заведениям, воспитанники которых были травмированы на объектах инфраструктуры ЮУЖД.

Кроме того, железнодорожники проведут проверки травмоопасных участков железной дороги и мест несанкционированного проходов граждан. Совместно с органами муниципальных образований разработают мероприятия по решению данной проблемы.

Все мероприятия будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава смертельно травмировано двое несовершеннолетних.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.