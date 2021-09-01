На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»

С первого сентября по первое октября на ЮУЖД пройдет профилактическая акция «Дорога железная – не для игры». В ходе акции будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, железнодорожники проведут в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия, расскажут о правилах поведения на платформах при посадке в поезд и об опасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре в не предназначенных для этого местах. Особое внимание уделят школам, расположенным в районах, где проходят железнодорожные пути, а также тем учебным заведениям, воспитанники которых были травмированы на объектах инфраструктуры ЮУЖД.

Кроме того, железнодорожники проведут проверки травмоопасных участков железной дороги и мест несанкционированного проходов граждан.

Все мероприятия будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала года в Челябинской области на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава было травмировано 3 несовершеннолетних.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав. В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».