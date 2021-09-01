01.09.2021
На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»
01.09.2021
О новых правилах кредитной кооперации узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
01.09.2021
Учитель из Миасса взыскал с директора школы, обматерившего его, деньги
01.09.2021
Челябинский театр кукол приглашает зрителей на спектакли в сентябре
01.09.2021
Полицейские Челябинска задержали супружескую пару из Троицка с крупной партией героина
01.09.2021
Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида
На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»
27.08.2021
Анатолий Храмцов: Выстраивание партнерских отношений с внешней инновационной средой – возможность ускоренного инновационного развития ЮУЖД
25.08.2021
На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
25.08.2021
ЮУЖД напомнила челябинским водителям правила пересечения железнодорожных переездов
20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021