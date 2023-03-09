На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»

С 10 марта Южно-Уральская железная дорога совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями проведет серию мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

С начала 2023 года на полигоне ЮУЖД произошло одно ДТП в республике Башкортостан на перегоне Учалы – Шартымка.

Кроме того, за 2 месяца дежурные по переездам зафиксировали 4 нарушения водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Согласно правилам ПДД РФ, 15. Движение через железнодорожные пути, железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.