На Южном Урале может появиться почти 50 новых дорожных видеокамер

ГИБДД Челябинской области отправило в правительство региона предложения по строительству в аварийно-опасных местах 44 систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом рассказали сегодня, второго февраля, в областной госавтоинспекции. Южноуральские сотрудники ГИБДД предлагают установить десять систем в Челябинске, 15 в Магнитогорске, по три в Миассе, Златоусте и Копейске. Еще десять предлагается установить на региональных трассах.

На сегодняшний день в регионе действует 237 постов фото и видеофиксации. В прошлом году было введено в действие 58.