ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей

Общество
Сегодня, 17:00
Размер текста

В зоне внимания специалистов Челябинского филиала Россельхозцентра любители сельскохозяйственных культур – саранчовые, луговой мотылек, пшеничный трипс и колорадский жук. Уже обследовано 32 тысячи гектаров земель, ушедшие на зимовку вредители обнаружены на восьми процентах территории.

Колорадский жук оккупировал на зиму в среднем по одному квадратному метру площади на каждого, кубышки саранчовых вредителей и коконы лугового мотылька встречаются по одной штуке на пяти квадратных метрах.

Всего в этом году на посевах зерновых культур встречался пшеничный трипс. Наибольшая численность его личинок отмечалась в Октябрьском, Нагайбакском, Агаповском и Кунашакском районах, где их количество достигало 30 - 44 экземпляров на одно растение. Всего вредитель заселил территорию площадью 157 тысяч гектаров.  Питание трипса соком молодого зерна приводит к его щуплости (легковесности или морщинистости) и ухудшению посевных качеств.

«Благодаря своевременному обнаружению мест заселения опасными вредителями и последующей обработке инсектицидами (химическими препаратами, предназначенными для уничтожения вредных насекомых – прим.), удалось избежать больших потерь. Сейчас численность ушедших на зимовку личинок пшеничного трипса достаточно высокая – в среднем 24 экземпляра на один квадратный метр, так что осенью следует провести агротехнические мероприятия, направленные на уничтожение ушедших зимовать вредителей», - отмечает временно исполняющая обязанности руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

Специалисты Россельхозцентра продолжают мониторинг зимующего запаса вредителей по всей территории Челябинской области. До конца октября планируется обследовать еще 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сельское хозяйство
Общество
Вчера, 17:00
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Общество
26.08.20 16:15
В Уйском районе успешно реализуется программа по развитию сельских территорий
Экономика
26.08.20 15:55
В Челябинской области появится свой «Бурбон»
Общество
25.08.20 16:30
Выставка «АГРО» в Челябинске станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19
Сегодня, 15:54
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Сегодня, 15:51
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Сегодня, 14:41
В Челябинской области не намерены корректировать сроки и продолжительность осенних каникул по аналогии с Москвой
Сегодня, 13:50
В Челябинской области одна школа закрыта на карантин по ОРВИ, а четыре вернулись к занятиям
Сегодня, 13:27
В Челябинской области растет число новых случаев ковида и число пациентов на госпитальных базах
Сегодня, 11:21
ЧелГУ вошёл в первую лигу Национального рейтинга вузов
Вчера, 19:46
В семи городах Челябинской области НМУ продлены еще на трое суток
Вчера, 19:37
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:54
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске и Еткульском районе
Вчера, 18:39
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Общество
Сегодня, 18:12
Газ в квартиру жителей Коркино вернется лишь с помощью управляющей компании «Комфорт»
Новости
Сегодня, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
Сегодня, 17:53
Происшествия
Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Материалы рубрики
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 15:54
Общество
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Сегодня, 15:51
Общество
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Вчера, 19:37
Общество
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика