На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей

В зоне внимания специалистов Челябинского филиала Россельхозцентра любители сельскохозяйственных культур – саранчовые, луговой мотылек, пшеничный трипс и колорадский жук. Уже обследовано 32 тысячи гектаров земель, ушедшие на зимовку вредители обнаружены на восьми процентах территории.

Колорадский жук оккупировал на зиму в среднем по одному квадратному метру площади на каждого, кубышки саранчовых вредителей и коконы лугового мотылька встречаются по одной штуке на пяти квадратных метрах.

Всего в этом году на посевах зерновых культур встречался пшеничный трипс. Наибольшая численность его личинок отмечалась в Октябрьском, Нагайбакском, Агаповском и Кунашакском районах, где их количество достигало 30 - 44 экземпляров на одно растение. Всего вредитель заселил территорию площадью 157 тысяч гектаров. Питание трипса соком молодого зерна приводит к его щуплости (легковесности или морщинистости) и ухудшению посевных качеств.

«Благодаря своевременному обнаружению мест заселения опасными вредителями и последующей обработке инсектицидами (химическими препаратами, предназначенными для уничтожения вредных насекомых – прим.), удалось избежать больших потерь. Сейчас численность ушедших на зимовку личинок пшеничного трипса достаточно высокая – в среднем 24 экземпляра на один квадратный метр, так что осенью следует провести агротехнические мероприятия, направленные на уничтожение ушедших зимовать вредителей», - отмечает временно исполняющая обязанности руководителя Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

Специалисты Россельхозцентра продолжают мониторинг зимующего запаса вредителей по всей территории Челябинской области. До конца октября планируется обследовать еще 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.