На Южном Урале разрастается «Сад Памяти» - к международной акции в память о 27-ми миллионах погибших в Великой Отечественной войне (ровно такое количество деревьев будет высажено общими усилиями неравнодушных людей) присоединяется все больше и больше людей.

Напомним, в 2021-м году акция «Сад Памяти» проводится в городах, получивших звание «Город трудовой доблести». На Южном Урале это Челябинск и Магнитогорск.

Работники Южно-Уральской магистрали совместно с ГУ лесами Челябинской области высадили в челябинском городском бору двадцать тысяч сеянцев сосны.

Добровольцы при организационной поддержке главного управления лесами региона дали жизнь на территории памятника природы регионального значения 19-ти тысячам 800-там молодым сосенкам. Корпоративные волонтеры (сотрудники компаний и организаций, входящих в региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству), присоединились к мероприятию, как и во время акции восьмого мая, когда волонтеры при участии губернатора Челябинской области Алексея Векслеру и РМК высадили более четырехсот елей в парке «Сад Победы».

«Добровольное участие сотрудников в различных социальных программах при поддержке своей компании сплачивает людей, мотивирует на решение социальных и трудовых задач. Мы планировали принять участие в акции «Сад памяти» в прошлом году, но этому помешала пандемия. Рады, что смогли поучаствовать сейчас. К тому же тема памяти павших за Отечество очень близка нашей компании. С 2015 года «НОВАТЭК-Челябинск» реализует в регионе проект «Огонь Победы», главная цель которого – передача памяти новым поколениям через восстановление и ремонт мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны. За это время проект помог в ремонте 58 обелисков», - рассказала пресс-секретарь компании «НОВАТЭК – Челябинск» Ирина Велижанцева.

А стартовала акция «Сад Победы» в Челябинской области с высадки более 13-ти тысяч молодых деревьев на территории лесного фонда Карталинского, Верхнеуральского и Кыштымского муниципальных районов 29-го апреля.

Участие в акции в ее первый день приняли 95 человек: работники лесного хозяйства, жители населенных пунктов Челябинской области, труженики тыла, ветераны, представители исполнительной и законодательной власти области, волонтерские и общественные организации, студенты и школьники.

«Для нас «Сад памяти» - не просто лесовосстановительная кампания, это возможность посадить молодой лес, который станет символом памяти и благородности», - подчеркнул начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров.

Всего в 2021-м году в рамках акции в Челябинской области планируется высадить более 416-ти тысяч деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Посадки проходят как на территории лесного фонда, так и в черте городов.

СПРАВКА

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020-м году, ее организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Рослесхоза, а также министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27-ми миллионов деревьев – зеленых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году ее участниками стали более 300 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

По инициативе президента РФ Владимира Путина акция «Сад памяти» стала ежегодной, и в 2021-м году стартовала 18-го марта. В Челябинской области она стартовала 29-го апреля и продлится до 22-го июня.