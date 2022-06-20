На Южном Урале женщины в погонах  стали героями музыкального клипа

Двенадцать женщин в погонах из силовых ведомств Челябинской области стали героями музыкального клипа. Видеоролик записали на песню Сергея Шахина из г. Нижний Новгород. Об этом сообщает инициатор проекта - Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (АРПОиС РФ). Съёмки проходили в течении двух месяцев, в десяти различных локациях.

«Все участницы показывали свои профессиональные навыки в таких ситуациях, где не каждый мужчина сохранил бы спокойствие: загоревшийся поезд, ДТП, потерявшийся ребёнок и другие», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто предстал перед объективами камер – сотрудницы ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУ ФСИН, ПУ ФСБ России по Челябинской области, регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, а также Челябинской Таможни и Линейного Управления МВД России на транспорте. Видеопроект стал частью масштабной премии «Щит и Роза – Южный Урал», которая проходит в регионе уже шесть лет.

«Мы хотели показать лучших по профессии женщин на службе и в быту. Потому, что быть человеком в погонах сложно и ответственно, особенно сложно совмещать это с другими социальными ролями. Меня восхищает, что наши героини не только хорошие сотрудники, но и любящие матери, жёны, подруги», - рассказал руководитель Челябинской Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ Сергей Спиридонов.

Отмечается, что в России подобный творческий проект, главными героями которого стали женщины в погонах, был реализован впервые.