На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы

На южной стене разваливающегося дома №102 по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы.

Данная информация была озвучена на состоявшейся сегодня, четвертого сентября, встрече в администрации города с жильцами дома, участие в которой приняли мэр Челябинска Наталья Котова, представители СКР и городской прокуратуры.

В мэрии напомнили, что в прошлом году этот дом признали аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов - в соответствии с действующим законодательством - запланировано лишь на 2030 год.

«Расселение аварийных многоквартирных домов осуществляется в порядке очередности, исходя из даты признания. До дома №102 по улице Мира в Челябинске аварийными и подлежащими сносу признаны 113 многоквартирных домов. Решением КЧС от девятого сентября 2022 года администрации города рекомендовано осуществить мероприятия по расселению жителей в первоочередном порядке. Дом включен в заявку на выделение в 2024 году финансирования в рамках региональной программы», - отмечают в администрации Челябинска.

На основании экспертного заключения ООО «Проектно-строительная компания «Астра» принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ на южной стене дома. Это позволит жителям дождаться расселения в безопасных условиях.

Челябинцам, проживающим в квартирах вблизи южной стены, в целях безопасности необходимо освободить свои жилища до 15 сентября.

«До окончания аварийных работ либо до завершения переселения жителям могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда. Предоставление маневренного фонда осуществляется в заявительном порядке. С каждым обратившимся вопрос предоставления конкретного жилого помещения будет прорабатываться индивидуально в зависимости от состава семьи», - пояснили в мэрии.

Напомним, ситуация с данным домом находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.