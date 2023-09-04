04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
25.08.2023
Верхнеуфалейским домом-развалиной заинтересовались следователи СК
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023