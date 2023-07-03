Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклада от руководителя регионального следственного управления СКР Петра Решетникова о ситуации с аварийным домом по улице Мира в Челябинске.

Бастрыкину нужна информация о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 293 УК РФ «Халатность». На ситуацию с аварийным общежитием по адресу: улица Мира, 102 глава Следственного комитета снова обратил внимание после того, как к нему повторно – через СМИ – обратились жильцы дома.

Челябинцы сообщили, что в ходе следствия, начатого после сноса северной стены дома, было проведено три экспертизы. Однако отбора проб земли, на которой стоит здание, не случилось, при том, что есть следующее мнение: дом стоит на неустойчивом грунте.

Также жильцы заявили, ссылаясь на экспертов, что после ремонта торца общежития с северной стороны здание не перестало быть аварийным, а комнаты не превратились в пригодные для проживания. Жители заявляют, что местная администрация на их жалобы не реагирует.

«Следователи изучат в установленном порядке изложенные в обращении обстоятельства», - сообщает сегодня, третьего июля, в своем телеграм-канале «Информационный центр СК России».

Напомним, в СУ СКР по Челябинской области в декабре 2022 года сообщалось, что в рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит установить в числе прочего, являются ли работы по демонтажу боковой стены общежития на Мира, 102 безопасными.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по решению мэрии конструкции аварийного здания решено было укрепить - работы начали проводить в минусовые температуры. И люди на время ремонта из общежития никуда не ушли, остались жить в своих квартирах в период разбора стены.

Чтобы защитить права жильцов данного дома, к ситуации подключалась и прокуратура, также пристальное внимание ситуации, в которой оказались жители общежития, уделял Народный фронт. Общественники заявляли, что власти даже не попытались переселить жильцов, а администрация Челябинска утверждала, что жителей уведомили о необходимости эвакуироваться, в том числе в жилые помещения маневренного фонда - при отсутствии иных жилых помещений.

«Расселение дома №102 по улице Мира планировалось осуществить в 2036 году. Однако девятого сентября 2022 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала в первоочередном порядке осуществить расселение. В отношении данного дома введен режим повышенной готовности, и, соответственно, жителей уведомили о необходимости эвакуироваться», - сообщали в декабре прошлого года в мэрии.

В администрации Челябинска тогда также поясняли, что мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ организованы управлением жилищно-коммунального хозяйства города с целью усиления конструкций дома и направлены на предотвращение чрезвычайной ситуации.

В декабре 2022 года Александр Бастрыкин, когда страсти вокруг этого дома были максимально накалены, поручал Петру Решетникову представить ему доклад о промежуточных итогах проверки по факту нарушения жилищных прав челябинцев, долгие годы живущих в тяжелых условиях. В СУ СК России по Челябинской области тогда заявили, что лица, ответственные за назначение новой обсуживающей компании, бездействуют, а плановый ремонт назначен лишь на 2030 год.