Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

Набережную озера Смолино в Ленинском районе Челябинска украсила зеленая красавица – ель высадили на месте ее предшественницы, которую постигла печальная участь (в декабре 2021-го года, перед самым Новым годом, хвойное дерево срубили хулиганы).

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, вандалов тогда оперативно нашли, в отношении злоумышленников были возбуждены административное и уголовное производства.

В конце этой недели на месте срубленного дерева высажена новая елочка, о чем на своей странице в ВКонтакте сегодня, пятого июня, рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

«Хочется выразить благодарность компании «Газоны Урала», которая не осталась равнодушной к произошедшему и предложила свою помощь. Пушистая красавица приехала к нам из Перми. Надеюсь, что ничей злой умысел не лишит нас этой красоты!» - отметил Александр Орел.

Жители Челябинска искренне радуются появлению ели на набережной и также выражают надежду, что с ней ничего плохого не случится.