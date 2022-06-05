Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дело Андрея Косилова
Переселение поселка Роза
Выборы в Госдуму
Коронавирус
Война в Сирии
Уголовное дело Юревича
Арест Лемешевского
Физкультминутки
Автовокзал Челябинск
Банкротство ЗМЗ
Дело Продкорпорации
Педофилы
Экология
Банкротство Уралбройлер
Бунт в копейской колонии
Транспорт
ЕГЭ
АгроПлюс
Бюджет
Мирная миссия-2007
Паводок
Космос
Челябинск минирование
Поправки в Конституцию
С добрым утром, Урал!
Пригородные поезда
Голодовка в Розе
Арест Ардабьевского
Спецоперация на Украине
Ситуация на Украине
Образование
Зеленая революция
Дороги
Картина маслом
коронав
Арест Николая Сандакова
Дело Жана Мезенцева
Метро в Челябинске
Арест чиновников Озерска
Арест Васькова
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Зеленая революция
Протесты медиков
Сельское хозяйство
Спецоперация на Украине
Физкультминутка
Голодовка в Розе
Экология
Дело Скрынника
Дело Продкорпорации
День Победы
Транспорт
Детское питание
Поправки в Конституцию
Арест Ардабьевского
Жизнь на минималках
Дело Александра Макарова
Банкротство ЗМЗ
Арест Васькова
Дело Корецкого
корона
Гроза
Дело Александра Путина
День редких заболеваний
Пригородные поезда
Крещение
Автовокзал Челябинск
Борьба с наркотиками
Лесные пожары
Арест чиновников Озерска
Тефтелев коррупция
Дело Виктора Щекотова
Дело Артура Дамерта
карантин
Арест Юрия Серебренникова
Челябинск минирование
АгроПлюс
коронав
Анонсы
Дело Дмитрия Замятина
Мирная миссия-2007
Бунт в копейской колонии
Картина маслом
Клещи
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Читальный зал библиотеки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогический унив
05.06.2022

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, шестого июня, Россия отмечает прекрасный праздник – Пушкинский день, или День род
05.06.2022

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.06.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

В Южноуральске утонул ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2022

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка
Набережная Смолино
Александр Орел
Общество
05.06.2022 23:01
Фото: Со страницы Александра Орла

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

Набережную озера Смолино в Ленинском районе Челябинска украсила зеленая красавица – ель высадили на месте ее предшественницы, которую постигла печальная участь (в декабре 2021-го года, перед самым Новым годом, хвойное дерево срубили хулиганы).

Газоны Урала за работой

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, вандалов тогда оперативно нашли, в отношении злоумышленников были возбуждены административное и уголовное производства.

С новосельем!

В конце этой недели на месте срубленного дерева высажена новая елочка, о чем на своей странице в ВКонтакте сегодня, пятого июня, рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

«Хочется выразить благодарность компании «Газоны Урала», которая не осталась равнодушной к произошедшему и предложила свою помощь. Пушистая красавица приехала к нам из Перми. Надеюсь, что ничей злой умысел не лишит нас этой красоты!» - отметил Александр Орел.

Жители Челябинска искренне радуются появлению ели на набережной и также выражают надежду, что с ней ничего плохого не случится.

Набережная Смолино
Александр Орел
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Защитники челябинского леса на северо-западе города подали уведомление о проведении митинга. Об э
Среда обитания
Экология

Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

04.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районном суде Челябинска намеренно тормозят дело о защите городского леса на Тополино
Общество

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области приступает к оценке реализации инициативных проекто
Экономика

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров успоко
Общество
Дороги

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
История «борьбы» с несанкционированными свалками в Нагайбакском районе обрастает новыми подробнос
Общество
Мусор

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия уп
Общество
Дороги

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Читальный зал библиотеки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогический унив
05.06.2022

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, шестого июня, Россия отмечает прекрасный праздник – Пушкинский день, или День род
05.06.2022

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.06.2022

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени М
05.06.2022

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.06.2022

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

05.06.2022 21:17

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

05.06.2022 20:52

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

04.06.2022 20:17

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

04.06.2022 17:46

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»

04.06.2022 17:07

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое

04.06.2022 16:51

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона

04.06.2022 14:58

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 12 июня

04.06.2022 14:36

Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля

04.06.2022 14:23

Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

04.06.2022 00:07

Челябинские колодцы опасны для жизни

03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

03.06.2022 21:59

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

03.06.2022 17:20

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня

03.06.2022 17:15

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.06.2022 15:52

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

03.06.2022 15:45

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

03.06.2022 15:40

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

03.06.2022 15:39

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

03.06.2022 15:37

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

03.06.2022 15:19

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

03.06.2022 14:40

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

03.06.2022 13:47

Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

03.06.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

03.06.2022 12:56

В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

03.06.2022 12:54

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей

03.06.2022 12:48

В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

03.06.2022 12:44

На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

03.06.2022 12:42

«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

03.06.2022 12:40

Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

03.06.2022 12:23

«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

03.06.2022 12:21

В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

03.06.2022 12:07

Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

03.06.2022 12:01

ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку

03.06.2022 11:43

Новое здание для ФНС построят в Челябинске к апрелю 2023 года

03.06.2022 11:23

Реки Таганая украсила царь-трава

03.06.2022 11:11

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области