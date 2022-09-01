Набор еще идет: в Челябинске открылся первый IT-куб для всех желающих

В Челябинске сегодня, первого сентября, на базе школы №116 в Тракторозаводском районе открылся первый IT-куб.

В День знаний инновационную площадку оценила глава города Наталья Котова, которая заверила, что это далеко не последний Центр цифрового образования детей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, IT-куб – это федеральная сеть инновационных площадок дополнительного образования детей, направленных на развитие навыков и компетенций в сфере информационных технологий, ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний по техническим направленностям.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование» на базе школы №116 любой желающий школьник города сможет прокачать свои навыки и получить новый опыт в первом в Челябинске Центре цифрового образования детей «IT-куб».

«Это очень важный федеральный проект, мы очень рады, что такой Центр открылся в городе Челябинске, и вдвойне, что он появился в отдаленном микрорайоне. Ребята получили равные возможности для обучения, развития, получения новых навыков и компетенций. Выделено прекрасное помещение с отдельным входом, на реализацию проекта направлено 28 миллионов рублей из федерального и городского бюджетов», - рассказала Наталья Котова.

Для работы Центра в школе организовали пять учебных аудиторий, закупили современное оборудование, благодаря которому дети будут обучаться по шести основным дополнительным образовательным программам технической направленности: программирование на языке Python; разработка VR/AR-приложений; программирование роботов; мобильная разработка; системное администрирование; алгоритма и логика.

«Для нас это только начало пути. Мы рассчитываем, что данный национальный проект продолжит развитие в городе и в следующем году. Сегодня у нас есть потребность в квалифицированных специалистах, и надеемся, что дети, которые будут получать здесь дополнительные знания, будут подготовлены для дальнейшего обучения в вузах и останутся работать в Челябинске на благо нашего любимого города», - сказала Наталья Котова.

В этом году здесь смогут обучатся более 400 челябинцев в возрасте от семи до 18 лет. До середины сентября в центре цифрового образования детей «IT-куб» осуществляется набор учеников.