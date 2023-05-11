Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков назначил нового руководителя ОМВД России по Еманжелинскому району. Им стал полковник Артем Иванов, который ранее возглавлял отдел полиции «Горный» в Златоусте.

Артем Иванов окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу в органах внутренних дел в 1999 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Челябинска. Последние пять лет возглавлял отдел полиции «Горный» в Златоусте.

«Артем Иванов обладает профессиональными знаниями и богатым опытом работы, имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников еманжелинского отдела внутренних дел. Для коллектива начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. При этом основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью, немедленное реагирования на все обращения граждан», - отметил главный полицейский региона Михаил Скоков.

Среди первоочередных задач, требующих внимания и особого контроля назначенного руководителя, начальник главка обозначил проведение первоочередных мероприятий по укреплению коллектива, повышение качества работы по выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и экономической направленности.