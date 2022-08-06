06.08.2022
Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей
05.08.2022
По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело
05.08.2022
В Челябинске взорвался бензоробот
05.08.2022
В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта
05.08.2022
Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области
05.08.2022
Набирают волонтеров на Парижский полумарафон
Начальник полиции Златоуста возглавил ОМВД по Еманжелинскому району
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022