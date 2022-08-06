Начальник полиции Златоуста возглавил ОМВД по Еманжелинскому району

Начальник Главного управления МВД области Михаил Скоков представил личному составу ОМВД России по Еманжелинскому району нового руководителя. Им стал подполковник полиции Максим Барбашин.

Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что Максим Барбашин обладает профессиональными знаниями и достаточным опытом работы, он имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников еманжелинского отдела внутренних дел.

«При этом основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью, немедленное реагирования на все обращения граждан», – напомнил Михаил Скоков.

Максим Барбашин в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска УВД по Златоустовскому городскому округу Челябинской области. В 2018 году был назначен начальником отдела уголовного розыска Отдела МВД России по городу Миассу. В 2019 году стал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу. С 2020 года Барбашин - заместитель начальника отдела МВД России – начальник полиции отдела МВД России по Златоусту.