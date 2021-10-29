Начальник УЖКХ Челябинска попросил понизить его в должности

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Александр Кочерещенко по личной просьбе переводится на должность заместителя начальника УЖКХ.

С первого ноября начальником управления ЖКХ города назначен Евгений Малеев.

Об этом сегодня, 29-го октября, в своем телеграм-канале сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Он рассказал, что Евгений Вадимович Малеев родился в 1983-м году. В 2006-м закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Антикризисное управление».

До назначения на должность начальника челябинского управления ЖКХ являлся советником заместителя председателя Законодательного собрания Калужской области.